В Одессе под консульством РФ сожгли флаги страны-агрессора и партии Медведчука

Влада Некрасова

Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

Под генконсульством России в Одессе прошла акция против российской агрессии в Украине. Во время протеста активисты облили красной краской и сожгли флаги РФ и партии Медведчука, пишет «Думская».

Позже выяснилось, что митинг организовали представители «Национального корпуса».

При этом активисты требовали посадить в тюрьму кума Путина Виктора Медведчука или выдворить его из Украины.

Обливая флаги красной краской, протестующие хотели показать, что кровь украинцев на руках ОПЗЖ и России. Они вместе начали войну на Донбассе. А сейчас Россия снова угрожают войной Украине.

Напомним, бывший командующий сухопутными войсками США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес неоднократно подчеркивал, что нынешний российский режим, который готов пойти на любые преступления ради сохранения своей власти, уважает только силу.

Фото dumskaya.net/