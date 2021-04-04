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Красота спасена: представительница Украины на конкурсе «Мисс Вселенная» получила американскую визу

Красота спасена: представительница Украины на конкурсе «Мисс Вселенная» получила американскую визу

Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

Победительница конкурса «Мисс Украина Вселенная-2020» Елизавета Ястремская, которой американское посольство не давало визу в США для участия в международном конкурсе красоты «Мисс Вселенная», наконец-то получила положительный ответ от дипломатов. Об этом красавица сообщила в своем Instagram.

[media=https://www.instagram.com/tv/CNMQDIFn7HF/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading]

«Я невероятно благодарна посольству США за то, что в условиях строгого ограничения записи на собеседование для получения визы, для меня сделали исключение и назначили дату собеседования. Я очень переживала эти дни. Теперь я точно знаю, что еду на „Мисс Вселенную“. Благодарю посольство США и всех, кто поддерживал меня», — написала девушка.

Вероятной причиной отказа мог стать тот факт, что у девушки в США проживают родственники, и она могла теоретически остаться там навсегда. Но усилия президента конкурса «Мисс Украина Вселенная» Анны Филимоновой дали результат — виза получена, и Лиза отправляется в Майами.

Как известно, Ястремская будет принимать участие в международном конкурсе «Мисс Вселенная-2020» в Майами, проведение которого было отложено из-за пандемии коронавируса на 16 мая 2021 года. Сама же подготовка стартует 6 мая.

Стоит отметить, что уже второй раз победительнице «Мисс Украина Вселенная» отказывают в визе в США. Так, в 2019 году подобные проблемы были у победительницы Анастасии Субботы — ей отказали первый раз из-за того, что мать девушки живет в США.

Фото Instagram/ __lizaelza_

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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