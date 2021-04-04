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В Харькове умер главврач больницы, заболевший коронавирусом

В Харькове умер главврач больницы, заболевший коронавирусом

Иван МОЗГОВОЙ, «ФАКТЫ»

Главный врач Харьковской городской многопрофильной больницы № 18 Борис Менкус умер от осложнений, вызванных коронавирусной болезнью, сообщает сайт Харьковского горсовета.

Отмечается, что в октябре 2020 года Борис Менкус тяжело заболел коронавирусом. Болезнь обострила его хронические заболевания, в первую очередь — сахарный диабет. Он умер в возрасте 69 лет.

У врача осталась семья, двое сыновей, младший из которых пошел по стопам отца и сейчас учится в Харьковском национальном медицинском университете.

Как писали «ФАКТЫ», недавно в Харькове впервые зафиксировали смерть ребенка с COVID-19. От коронавируса умер 11-летний мальчик. У мальчика из села Ватутино диагностировали COVID-19 и тяжелую форму герпесвирусной инфекции.

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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