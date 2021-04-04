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В Молдове похитили украинского судью-беглеца Чауса, — адвокат Балан

В Молдове похитили украинского судью-беглеца Чауса, — адвокат Балан

Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

В столице Молдовы Кишиневе неизвестные лица похитили украинского судью Николая Чауcа, которому эта страна в марте окончательно отказала в политическом убежище. Об этом 3 апреля рассказал адвокат Чауса Юлиан Балан, передает местное издание Newsmaker.

По словам адвоката, группа неизвестных вооруженных мужчин похитила судью в центре Кишинева.

«Важное объявление для администрации президента Молдовы, генерального прокурора, службы информации и безопасности и всех силовых структур: сегодня, 3 апреля, в центре Кишинева похитили моего клиента, украинского судью Николая Чауса, чье ходатайство о предоставлении политического убежища рассматривает суд. Прошу всех, кто обладает информацией об этом, сообщить полиции», — призвал адвокат, добавив, что случившееся заставляет его «сомневаться в способности государства защищать».

Также информацию подтвердил и адвокат Ростислав Кравец.

«Только что позвонила из Кишинева супруга моего бывшего клиента, экс-судьи Днепровского районного суда Киева Николая Чауса и сообщила, что ее супруга там выкрали. Она попросила помощи у всех, кто может повлиять на эту ситуацию. Полиция Молдовы уже начала расследование. Это не шутка и сегодня не 1 апреля», — написал он в Telegram.

Как известно, 9 августа 2016 года судья Николай Чаус был задержан сотрудниками НАБУ за получение взятки в размере $ 150 тыс. Сразу после этого судья ушел в отпуск. В начале сентября Верховная Рада дала согласие на арест судьи. Но к этому времени Чаус покинул территорию Украины. Его объявили в розыск. В марте 2017 года Чаус был задержан на территории Молдовы, где находится до сих пор. Позже стало известно, что Молдова отказала Чаусу в политическом убежище. В настоящее время в Кишиневе рассматривается дело об экстрадиции судьи Чауса в Украину.

Фото capital.ua/

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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