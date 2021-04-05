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Стали известны имена двух украинских военных, погибших на Донбассе

Стали известны имена двух украинских военных, погибших на Донбассе

Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

Стали известны имена двух военнослужащих, погибших за последние два дня на Донбассе. 3 апреля в зоне ООС погиб главный сержант горно-штурмового взвода Сергей Сулима. День 4 апреля принес новые потери — погиб младший сержант Андрей Горлатый. Об этом сообщила Волынская облгосадминистрация.

Оба погибших бойца родом с Волыни, здесь по всей видимости состоятся и похороны.

40-летний Сергей Сулима родом из Луцка, но в последние годы проживал в Ивано-Франковской области. На Волыни у погибшего бойца остались мать и сестра.

44-летний младший сержант Андрей Горлатый подписал контракт с ВСУ и служил старшим механиком-водителем. В Луцке у военного остались мать и сестра, а также два сына Максим и Павел.

Напомним, 3 апреля стало известно о смертельном ранении украинского военного возле поселка Шумы при подрыве на неизвестном минно-взрывном устройстве. А с начала года на Донбассе погибли более 20 украинских военных.

Фото snowowl.kiev.ua

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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