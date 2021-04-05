Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Украина » Во Львовской области местный житель подорвался на снаряде времен Второй мировой войны

Во Львовской области местный житель подорвался на снаряде времен Второй мировой войны

Во Львовской области местный житель подорвался на снаряде времен Второй мировой войны

Иван МОЗГОВОЙ, «ФАКТЫ»

Во Львовской области 33-летний житель Червоноградского района подорвался на боеприпасе времен Второй мировой войны, который нашел в своем дворе. Об этом сообщили в департаменте гражданской защиты населения Львовской ОГА, пишет Львівський портал.

Инцидент произошел в субботу, 3 апреля, в селе Конотопы возле Сокаля. Местный житель нашел на своем дворе боеприпас времен II Мировой и решил его разобрать. В этот момент предмет взорвался, в результате чего мужчине частично ампутировали левую кисть руки. Также пострадавший получил ранение нижней челюсти, множественные осколочные ранения грудной клетки, живота и бедра. Его немедленно госпитализировали во Львов в больницу скорой помощи.

На месте работали спасатели, которые изъяли еще 42 боеприпаса и 21 снаряд, 92 пустые гильзы, четыре полных магазина с патронами, шесть пустых магазинов. По предварительным данным, все эти выкопанные предметы являются боеприпасами времен Второй мировой войны. Сейчас все детали происшествия устанавливаются.

Как писали «ФАКТЫ», несмотря на то, что Вторая мировая война закончилась более 75 лет назад, оставленные ею «сюрпризы» находят в различных населенных пунктах страны. В прошлом году одним из мест обнаружения остатков боеприпасов стала Винницкая область, где во время обследования территории парковой зоны выявили более 700 единиц взрывоопасных предметов.

370 Сделайте "ФАКТЫ"
избранным источником в Google News

# Украина
По материалам: fakty.ua

Последние новости

АРМИ осудили Джина за невыносимый характер: «Свинское поведение! Пора прекратить строить из себя суперзвезду»
АРМИ осудили Джина за невыносимый характер: «Свинское поведение! Пора
Стало известно, почему название BigHit изменилось на HYBE: Ариана Гранде и Джастин Бибер выкупают компанию
Стало известно, почему название BigHit изменилось на HYBE: Ариана
СМИ: в Австралии восемь человек пострадали при взрыве на лодке
СМИ: в Австралии восемь человек пострадали при взрыве на лодке
СМИ: в России тестируют новый способ ограничения скорости
СМИ: в России тестируют новый способ ограничения скорости
АКРА предупредило о рисках оттока вкладов для ряда банков
АКРА предупредило о рисках оттока вкладов для ряда банков
BI: Россия получила современный флот, способный противостоять НАТО
BI: Россия получила современный флот, способный противостоять НАТО
В партии "Яблоко" рассказали о подготовке к выборам в Госдуму
В партии "Яблоко" рассказали о подготовке к выборам в Госдуму
Универсальная чистка от всех порч на черный хлеб
Универсальная чистка от всех порч на черный хлеб
У группы HammAli & Navai вышел прощальный альбом
У группы HammAli & Navai вышел прощальный альбом
Цены на отдых в Крыму резко выросли
Цены на отдых в Крыму резко выросли
Звездный Instagram: весна в сердце
Звездный Instagram: весна в сердце
Лунный день сегодня 5 апреля 2021 года
Лунный день сегодня 5 апреля 2021 года

Топ на сегодня

Мошенники стали использовать новую схему обмана россиян
Мошенники стали использовать новую схему обмана россиян
Плата за мир: как Россия отказывается от доллара
Плата за мир: как Россия отказывается от доллара
Агент на доверии: Христо Грозева сдали украинские подельники
Агент на доверии: Христо Грозева сдали украинские подельники
Германия и Франция выпустили заявление по ситуации в Донбассе
Германия и Франция выпустили заявление по ситуации в Донбассе
Битва платьев: Дарья Мороз против Кристины Орбакайте
Битва платьев: Дарья Мороз против Кристины Орбакайте

Еще по теме

ЧП в прифронтовом районе: в Донецкой области мужчина подорвался на неизвестном взрывном устройстве
Два поляка погибли, когда «обезвреживали» снаряд времен Второй мировой войны
Поляки решили обезвредить в костре снаряд времен Второй мировой войны и умерли
В Мурманской области обезвредили склад немецких боеприпасов