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Боец ВСУ погиб из-за вражеского обстрела возле Золотого-4

Боец ВСУ погиб из-за вражеского обстрела возле Золотого-4

Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

Минувшей ночью боевики на Донбассе застрелили еще одного украинского военного. Это произошло уже на Луганщине, в районе населенного пункта Золотое-4. Как сообщила в сети пресс-служба Оперативно-тактическая группировка «Восток», украинский защитник получил рану, не совместимую с жизнью.

«Вследствие вражеского огня военнослужащий из состава Объединенных сил получил пулевое ранение, несовместимое с жизнью», — говорится в сообщении.

О случившемся украинская сторона уведомила представителей ОБСЕ. На месте происшествия работали представители военной части и рабочая группа Военной службы правопорядка ВС Украины.

Ранее в районе Авдеевки был убит еще один украинский военный. Его пытались спасти в госпитале, но усилия оказались тщетными.

Фото с Pixabay

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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