Боец ВСУ погиб в результате вражеского обстрела под Авдеевкой

Анастасия Иванова

Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

В районе Авдеевки 5 апреля вражеский снайпер смертельно ранил украинского военного. Об этом Оперативно-тактическая группировка «Север» сообщила на странице в Facebook.

Согласно обнародованной информации, после того, как военный получил пулевое ранение, его успели эвакуировать в лечебное учреждение, но там медики оказались бессильны.

В ответ на вражеский обстрел украинские военнослужащие возле Авдеевки открыли огонь по позициям боевиков. На месте происшествия также работали представители военной части и рабочая группа военной службы правопорядка ВСУ.

Напомним, 3 апреля в зоне ООС погиб главный сержант горно-штурмового взвода Сергей Сулима, а 4 апреля — младший сержант Андрей Горлатый.

С начала же 2021 года на Донбассе погибли более 20 украинских военных.