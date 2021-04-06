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НАБУ задержало брата главы Окружного суда Киева Вовка

НАБУ задержало брата главы Окружного суда Киева Вовка

Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

Детективы НАБУ задержали брата скандального председателя Окружного административного суда Киева Павла Вовка при попытке взять 100 тысяч долларов взятки.

Об этом ресурсу «Слідство.інфо» сообщил несколько независимых друг от друга источников в правоохранительных органах.

В свою очередь журналист Сергей Лещенко уточнил, что деньги якобы предназначались для самого Павла Вовка.

В здании Окружного админсуда Киева журналисты заметили сотрудников Национального антикоррупционного бюро, которые проводили там следственные и процессуальные действия.

В НАБУ уже заявили, что разоблачили «на горячем» двух адвокатов, которые обещали за 100 тыс. долларов США «решить вопрос» с одним из судей ОАСК о положительном решении по делу по иску некого предприятия.

«Детективы НАБУ осуществляют обыски в помещении суда и по месту жительства адвокатов», — говорится в сообщении НАБУ в Telegram.

Напомним, в середине февраля закончилась неудачей уже вторая попытка детективов НАБУ задержать главу Окружного административного суда Киева Павла Вовка. Тогда детективы выехали по всем известным адресам возможного проживания или пребывания Вовка, но не нашли его. Судья официально находился в отпуске, поэтому отсутствовал также по месту работы в ОАСК.

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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