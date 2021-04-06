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Правовед обосновал санкции СНБО против Медведчука и других граждан Украины

Правовед обосновал санкции СНБО против Медведчука и других граждан Украины

Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

Санкции, которые Совет национальной безопасности и обороны вводит против граждан Украины, не являются наказанием, поскольку лишь временно ограничивают деятельность и по сути представляют собой административные ограничение. Такое разъяснение в интервью «ГОРДОН» сделал правовед-криминолог, эксперт Центра политико-правовых реформ, доктор юридических наук, профессор кафедры уголовного и уголовного процессуального права Киево-Могилянской академии Николай Хавронюк.

«СНБО не подменяет собой суд, потому как не наказывает граждан. Суд назначает наказание: в уголовном процессе — уголовное, а в административном процессе — административное. Санкции СНБО (хотя их корректнее называть административными ограничениями) накладываются временно, чтобы завершить какой-то процесс и чтобы лицо, которое осуществляет некую деятельность, не могло злоупотреблять своими правами. Так что с точки зрения закона в данном процессе все нормально», — сказал собеседник издания.

В то же время он призвал законодателей доработать закон, регламентируя применение санкций не только ради борьбы с терроризмом, но и в других сферах, четко регламентировав возможность введения ограничения для граждан Украины.

Правовед отметил, что у попавших под санкции граждан остается право обжаловать их в суде, однако в ЕЧСП подать жалобу не могут, потому что сначала нужно пройти все отечественные судебные инстанции.

«Но обратиться в хозяйственный или административный суд они легко могут и они это делают. Но суть в том, что суд не может отменить закон. Он разрешает правовой конфликт путем толкования закона. А если толковать наложение санкций как применение административного ограничения, то ни один суд не поможет», — резюмировал эксперт.

Отметим, что СНБО теперь проводит заседания практически каждую пятницу, принимая решения о введении санкций против физических и юридических лиц. Так, 2 апреля под санкции попали российские компании и организаций, по которым решение Совета национальной безопасности и обороны было принято ранее.

Фото Офиса президента Украины

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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