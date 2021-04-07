Главарь «ДНР» пригрозил захватом новых территорий Украины

Лидия Мартынова

Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

Главарь боевиков «ДНР» Денис Пушилин вновь заговорил об «активизации» боев и пригрозил «наступлением».

Как передает «Раньше всех. Ну почти», Пушилин не исключил привлечения добровольцев в случае активизации боев в Донбассе, заявив, что «если Киев будет наступать, то „ДНР“ не остановится на нынешних границах республики».

Напомним, что на оккупированных территориях Донецкой и Луганской области объявили «мобилизацию».

В связи с этим журналист Денис Казанский предположил, что объявленная боевиками принудительная мобилизация юношей заставит семьи уезжать, а главарей боевиков — закрывать возможности для выезда с территории ОРДЛО.