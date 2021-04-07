Убийцу известной киевской стилистки приговорили к пожизненному заключению

Влада Некрасова

Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

Убийца известной стилистки Екатерины Положай приговорен к пожизненному лишению свободы. Об этом сообщили в прокуратуре Киева.

Убийство 37-летней стилистки и владелицы салона красоты Екатерины Положай было совершено 19 ноября 2015 года в Шевченковском районе столицы.

Следствие установило, что бывший муж потерпевшей на почве возникших между ними неприязненных отношений тщательно спланировал и организовал ее убийство. Мужчина точно знал распорядок дня бывшей жены и маршруты ее передвижения по городу.

В день убийства он заблаговременно приехал в салон красоты и стал ожидать женщину. Зайдя вслед за ней в помещение, где между ними возник конфликт, пользуясь отсутствием посторонних лиц, обвиняемый с особой жестокостью нанес бывшей жене многочисленные ранения, преимущественно в область лица и шеи, которые привели к ее смерти.

С целью отвести от себя подозрение, злоумышленник пытался уничтожить доказательства, придумал алиби.

Приговором Шевченковского районного суда Киева от 6 апреля 2021 года мужчина признан виновным и осужден к максимальному наказанию в виде пожизненного лишения свободы.

Кроме того, судом удовлетворены гражданские иски потерпевшей стороны о взыскании с обвиняемого по 5 миллионов гривен причиненного морального и материального ущерба двум несовершеннолетним детям и родителям убитой женщины.

До вступления приговора в законную силу обвиняемый будет находиться под стражей.

Подробно о жестоком убийстве в материале «ФАКТОВ».

Фото facebook.com/kyiv.gp.gov.ua