Украина взялась развивать крымскотатарский язык

Влада Некрасова

Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

Правительство Украины утвердило Концепцию развития крымскотатарского языка. Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщает в своем Telegram-канале.

«Развитие крымскотатарского языка является важной частью стратегии деоккупации Крыму, направленной на защиту языка и сохранения самобытности коренного народа. Особенно в период оккупации, когда фактически сведены к нулю все условия для развития на исторической родине», — отметил Шмыгаль.

От подчеркнул, что развитие крымскотатарского языка поможет укреплению связей с гражданами, проживающими на временно оккупированном украинском полуострове.

«Это четкий сигнал нашим партнерам, что мы видим стратегию и реализовываем ее», — сказал Шмыгаль.

Ранее сообщалось, что в РФ и в Крыму незаконно содержатся 109 граждан Украина, большинство из них — крымские татары.