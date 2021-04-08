Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Украина » Зеленский отправился на Донбасс, в планах — встречи с военными на передовой

Зеленский отправился на Донбасс, в планах — встречи с военными на передовой

Зеленский отправился на Донбасс, в планах — встречи с военными на передовой

Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

Президент Владимир Зеленский отправился на Донбасс. Это подтвердили в пресс-службе главы государства. В планах Зеленского посетить передовые позиции, «пообщаться с военными и поддержать боевой дух».

Точный маршрут президента не разглашается, но ряд Telegram-каналов сообщили, что глава государства намерен также посетить КПВВ «Марьинка» на линии разграничения в Донецкой области.

Напомним, в последнее время на Донбассе участились вражеские обстрелы. 8 апреля стало известно о применении врагом тяжелой артиллерии и о еще одном погибшем украинском защитнике. Накануне сообщалось о ранении украинского бойца.

Фото president.gov.ua

18 Сделайте "ФАКТЫ"
избранным источником в Google News

# Украина
По материалам: fakty.ua

Последние новости

Стало известно, какой фильм откроет Московский кинофестиваль
Стало известно, какой фильм откроет Московский кинофестиваль
Планка цены. Аналитик оценил новую модель продаж услуг Zoom в России
Планка цены. Аналитик оценил новую модель продаж услуг Zoom в России
Глава МИД Польши посетит Киев со срочным визитом
Глава МИД Польши посетит Киев со срочным визитом
Пытались остаться незамеченными: парней из BTS засекли в Сеуле
Пытались остаться незамеченными: парней из BTS засекли в Сеуле
Бывший муж Ани Лорак впервые рассказал о разводе с певицей: "Меня затянули клубы"
Бывший муж Ани Лорак впервые рассказал о разводе с певицей: "Меня
В Бишкеке проходит митинг против похищения невест
В Бишкеке проходит митинг против похищения невест
Музей должен быть встроен в образовательный процесс
Музей должен быть встроен в образовательный процесс
Опубликованы методические материалы для проведения Гагаринского урока
Опубликованы методические материалы для проведения Гагаринского урока
В 2022 году в Гатчине планируется открыть детский технопарк «Кванториум»
В 2022 году в Гатчине планируется открыть детский технопарк
Возле трех станций МЦД ведутся работы по благоустройству
Возле трех станций МЦД ведутся работы по благоустройству
"Единая Россия" провела онлайн-семинар для общественников и волонтеров
"Единая Россия" провела онлайн-семинар для общественников и волонтеров
Битва платьев: Виктория Одинцова против Полины Гагариной
Битва платьев: Виктория Одинцова против Полины Гагариной

Топ на сегодня

Возможности государственной образовательной платформы «Сферум» обсудил Министр просвещения со студентами педвузов
Возможности государственной образовательной платформы «Сферум»
В Краснодаре рабочий погиб при падении строительного крана
В Краснодаре рабочий погиб при падении строительного крана
В Крыму инициируют прямые выборы глав администраций с 2024 года
В Крыму инициируют прямые выборы глав администраций с 2024 года
Неприятная правда о Blackpink: нарушили запреты YG о курении, алкоголе и случайных свиданиях с мужчинами в клубах
Неприятная правда о Blackpink: нарушили запреты YG о курении,
Ремейк "Русалочки" снимут в одном из самых красивых мест Сардинии
Ремейк "Русалочки" снимут в одном из самых красивых мест Сардинии

Еще по теме

COVID-19, Крым и Донбасс: СМИ узнали, о чем Зеленский будет говорить в Раде
Сообразили на троих: болеющие Зеленский, Стефанчук и Резников обратились к украинцам в одном видео
Опубликована программа поездки Путина в Крым
Зеленский посетит с официальным визитом Францию и Германию