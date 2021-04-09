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Ивано-Франковская область покидает «красную» зону, Закарпатской — приготовиться

Ивано-Франковская область покидает «красную» зону, Закарпатской — приготовиться

Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

Государственная комиссия по ТЭБ и ЧС готова принять решение о переводе Ивано-Франковской области из «красной» сразу в «желтую» карантинную зону. Об этом в эфире телеканала «Украина 24» сообщил замминистра здравоохранения, главный государственный санврач Виктор Ляшко.

По его словам, строгие карантинные ограничения в «красном» Закарпатье также ослабят, но через несколько дней.

«Ивано-Франковская область, скорее всего, завтра будет выведена из „красного“ уровня эпидопасности. Они достигли показателей, которые позволяют перевести ее в „желтый“ уровень. Закарпатская область также выйдет из „красного“ уровня через день-два», — сказал инфекционист, отметив, что ситуация на западе страны свидетельствует о том, что в среднем рост заболеваемости и выход до показателей «желтого» уровня занимают три-четыре недели.

Как известно, накануне глава правительства Денис Шмыгаль доложил президенту Зеленскому об улучшении ситуации с ковидом на Франковщине. По его словам, из больниц выписывается больше людей, чем туда попадает заболевших коронавирусом.

Одновременно 7 апреля Государственная комиссия приняла решение об усилении карантинных ограничений в Запорожской и Хмельницкой областях. Оно также вступит в силу в пятницу, 9 апреля.

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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