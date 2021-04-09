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Ситуация значительно ухудшилась: Кличко призвал ввести в Украине полный локдаун и ограничить межобластное сообщение

Ситуация значительно ухудшилась: Кличко призвал ввести в Украине полный локдаун и ограничить межобластное сообщение

Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

Мэр Киева Виталий Кличко выступил с инициативой о введении в Украине общенационального локдауна с ограничением межобластного транспортного сообщения.

На ежедневном брифинге он объяснил инициативу «значительным ухудшением» ситуации в Киеве.

«Я обращаюсь к правительству немедленно и безотлагательно рассмотреть вопрос о введении общенационального локдауна. Настоящего локдауна. Перемещение между регионами Украины должно быть ограничено», — заявил он, подчеркнув, что украинцы не придерживаются карантинных правил, поэтому коронавирус распространяется бесконтрольно.

Напомним, с 9 апреля в Украине обновили карантинное зонирование, в соответствии с которым Киев и Киевская область остались в «красной» зоне.
Также наивысший уровень эпидемической опасности установлен для Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Львовской, Николаевской, Одесской, Сумской, Хмельницкой, Черновицкой и Черниговской областей.

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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