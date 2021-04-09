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Суд отпустил под домашний арест бывшего депутата-поджигателя

Суд отпустил под домашний арест бывшего депутата-поджигателя

Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

Голосеевский районный суд Киева отпустил под круглосуточный домашний арест бывшего депутата Киевского совета Виталия Даниленко, подозреваемого в поджоге квартиры с женой и четырьмя несовершеннолетними детьми. Об этом сообщает УНН.

«Голосеевский районный суд Киева отправил подозреваемого под круглосуточный домашний арест», — сказала пресс-секретарь Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец.

Она отметила, что прокуратура готовит апелляционную жалобу на решение суда, так как настаивала взять подозреваемого под стражу. Сам мужчина утверждает, что инцидент произошел из-за измены жены.

Бывший депутат Виталий Даниленко в 2014 году возглавлял комиссию Киевсовета по вопросам семьи, молодежи и спорта.

Ранее сообщалось, что Печерский райсуд Киева не арестовал бывшего министра из-за коронавируса.

Фото: pixabay.com

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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