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ВСУ готовы реагировать на обострение ситуации: Хомчак оценил возможность вторжения российских войск в Украину

ВСУ готовы реагировать на обострение ситуации: Хомчак оценил возможность вторжения российских войск в Украину

Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак считает, что ситуация на востоке Украины уже седьмой год каждый день является очень серьезной. Так в эфире ток-шоу «Право на владу» он прокомментировал информацию об увеличении российского военного присутствия на восточной границе Украины.

К тому же, подчеркнул генерал, именно сейчас на Донбассе наблюдается увеличение количества обстрелов со стороны боевиков на Донбассе, практически ежедневно наши военные несут потери.

Тем не менее главнокомандующий ВСУ считает ситуацию контролируемой, а украинских военных — готовыми реагировать на обострение ситуации как на неподконтрольной территории Донбасса, так и вдоль всей украинско-российской границы.

«На все провокации, на все действия противника у нас спланированы соответствующие меры по немедленному реагированию… Наши командиры достаточно опытны и достаточно подготовлены, чтобы принимать решения по складывающейся обстановке. Украинская армия обеспечена и оружием, и боеприпасами для того, чтобы предоставить соответствующее реагирование, соответствующий отпор», — заявил Хомчак.

Напомним, в Воронежской области, неподалеку от украинской границы РФ на днях появился новый военный лагерь. По данным группы Conflict Intelligence Team, лагерь растянулся на целых 4 км. Сюда стянута тяжелая техника, в том числе танки. Есть все возможности совершить марш-бросок и за сутки дойти до украинской границы, расположенной в 170 км. Теперь в Conflict Intelligence Team склоняются к тому, что Россия планирует не оборону, а наступление.

Напомним, признаки, которые подтвердят готовящееся российское вторжение, назвал и американский генерал Бен Ходжес.

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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