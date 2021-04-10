Боевики «ДНР» намерены просить Путина о присоединении оккупированной части Донбасса к России, — СМИ

Анастасия Иванова

Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

Пока Россия стягивает силы к границе с Украиной, главарь «ДНР» решил напомнить Путину о себе и хочет попросить содействия у России. Как сообщает zn.ua, украинские спецслужбы заполучили три проекта обращений к РФ за авторством Дениса Пушилина.

Украинская сторона уведомила страны-партнеры о планах террористических группировок. Так, в первом варианте обращения Пушилин просит оказать военную помощь «ДНР», чтобы не допустить жертв, разрушений и широкомасштабных военных действий. Во втором варианте послания Пушилин хочет вместе с оккупированной частью Донецкой области войти в состав России. Главарь «ДНР» готов повторно организовать «референдум», чтобы дать Путину формальные основания на вариант с присоединением.

Подготовлен и третий вариант послания российскому президенту. Путину предлагаются признать независимое новообразование на Донбассе и заключить с ним договор о дружбе.

Напомним, в январе боевики «ДНР» при поддержке российских пропагандистов провели форум «Русский Донбасс» и там заявили, что хотят стать ближе к России. Путин на эти просьбы отреагировал уклончиво.

Фото donpress.com

