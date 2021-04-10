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Харьковскую область переводят в «красную» зону с 11 апреля

Харьковскую область переводят в «красную» зону с 11 апреля

Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

В пятницу. 9 апреля, Государственная комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций отнесла с воскресенья, 11 апреля, Харьковскую область к «красным» по уровню эпидемической опасности распространения COVID-19. Об этом сообщает Telegram-канал «Коронавірус інфо».

На территории Харьковской области вводятся ограничительные противоэпидемические мероприятия, предусмотренные для «красного» уровня эпидемической опасности. При этом с 10 апреля отменяется «красный» уровень распространения COVID-19 на территории Ивано-Франковской области.

Напомним, что мэр Киева Кличко выступил с инициативой ведения в Украине полного локдауна, он считает, что необходимо также ограничить межобластное транспортное сообщение.

Ранее сообщалось, что в Украине второй раз за время пандемии коронавируса за сутки заразились более 19 тысяч человек.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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