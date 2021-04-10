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Кличко разозлил Шмыгаля: премьер намерен требовать от Зеленского замены главы КГГА

Кличко разозлил Шмыгаля: премьер намерен требовать от Зеленского замены главы КГГА

Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

В ответ на предложение мэра Киева Виталия Кличко ввести общеукраинский локдаун, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о возможности обращение к президенту с предложением назначить нового председателя Киевской городской государственной администрации. Об этом глава Правительства написал в своем Facebook.

«На сегодня город Киев остается в „красной“ зоне. Но я уверен, что в случае эффективного контроля за противоэпидемическими мероприятими, которые предусматривает „красный“ уровень опасности, столица также сможет быстро пройти ковидный пик. Именно на этом должны сегодня сосредоточиться городские власти Киева», — отмечает Шмыгаль.

Премьер подчеркнул, что у Киева есть максимум ресурсов и возможностей для противодействия распространению инфекции и эффективной защиты жителей.

«Но если у мэра Киева, который также является председателем городской администрации, другое мнение… И он считает, что одновременно полномочий городского головы и председателя КГГА ему недостаточно, чтобы эффективно противодействовать COVID в столице, тогда можем вместе обратиться к президенту Украины с предложением о назначении нового председателя КГГА», — добавил Шмыгаль.

Напомним, киевская власть рассматривала возможность закупки вакцины от коронавируса напрямую у производителя.

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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