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В оккупированном Донецке горит мясокомбинат: в сети появилось видео мощного пожара

В оккупированном Донецке горит мясокомбинат: в сети появилось видео мощного пожара

Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

В оккупированном Донецке крупный пожар. Горит городской мясокомбинат. Рядом с местом ЧП слышны взрывы и виден столб черного дыма. Видео пожара опубликовано на странице hochu_dodomu в Twitter.

Очевидцы говорят, что кроме крыши основного здания, горят еще и склады на прилегающей территории.

Что могло загореться на складах мясокомбината, не сообщается, но местные жители полагают, что оккупационная администрация вполне могла использовать закрытую территорию как склад боеприпасов.

Местным жителям советуют не выходить на улицу и держать окна плотно закрытыми.

Напомним, ранее случился крупный пожар на заводе в оккупированной Горловке. Тогда огонь уничтожил военную технику и боеприпасы.

Фото 62.ua

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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