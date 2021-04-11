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Порятунок дітей на пожежі в Києві: поліція показала відео, від якого «мурашки по шкірі»

Порятунок дітей на пожежі в Києві: поліція показала відео, від якого «мурашки по шкірі»

Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТИ»

Патрульна поліція Києва показала відео порятунку двох дітей з палаючої квартири. Мешканка Троєщини залишила малюків двох і шести років самих вдома, а коли повернулася, в квартирі вже вирував вогонь. Пожежні ліквідували загоряння, але приміщення було заповнене димом, шукати дітей було вкрай складно.

Опублікував відеозапис порятунку замначальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький. «Відео з бодікамер патрульних, від якого мурашки по шкірі», — зазначає він.

«Першого хлопчика рятувальники знайшли за диваном і передали патрульному Дмитру Сороці, який миттєво виніс дитину на вулицю. Другого малюка виявив патрульний Ярослав Чумаченко, коли перевернув і відкинув дитяче ліжечко. Обидва хлопці були без свідомості і без стабільного дихання. До приїзду швидкої на вулиці патрульні і рятувальники надавали потерпілим допомогу», — розповів заступник начальника патрульної поліції.


Діти були відправлені на машині швидкої допомоги до лікарні. Одного з братів помістили в реанімацію, другого — в терапевтичне відділення.

До цього в Кривому Розі екіпаж патрульної поліції врятував з палаючої квартири жінку. Патрульні допомагали стримувати вогонь до прибуття пожежних.

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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