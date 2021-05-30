Дава впервые о разбитой любви с Бузовой: «Сильно любил… Она замечательная»

Влада Некрасова

После того, как блогер Давид Манукян начал встречаться с Ольгой Бузовой, его популярность резко возросла. Даже после расставания с ней, кажется, у новоиспеченной знаменитости все дела идут только в гору, чему сам Дава безумно рад. В разговоре с журналистами о том, как ему удалось занять место бывшей девушки на проекте «Дом-2», селебрити разоткровенничался и впервые прокомментировал расставание с любимой, которое произошло в январе. Он тепло отозвался о Бузовой, но подчеркнул, что больше их ничего не связывает и нужно это принять.

«Ольга — большая труженица, она замечательная. Все у нее будет хорошо. Я отпустил нашу ситуацию с ней еще в феврале. Да, мы не сошлись характерами, такое бывает. Когда любишь, иногда приходится отпускать человека. Во имя любви», — сказал Дава. Он также сделал акцент на слухах о его романах, которые ему приписывает пресса. На самом деле сердце Давы свободно и он не торопится найти новую любовь, ведь раны от потери Ольги еще не зажили. «Когда сильно любил, невозможно сразу окунуться в новые отношения. Пока я к этому не готов», — считает блогер.

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