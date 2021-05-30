Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 31 мая по 6 июня 2021 года

Вадим Карасев

Василиса Володина — известная телеведущая и уважаемый астролог. Она лучше, чем кто-либо, понимает тонкую связь психологии и астрологии, поэтому ее прогнозы всегда наполнены полезными советами для людей любого Знака.

Эта неделя очень важна, поскольку на ней осуществится переход от весны к лету. Этот период примечателен тем, что во время него не будет негативных астрологических событий. Только ретроградный Меркурий, развернувшийся 30 мая, будет мешать нам воплощать свои мечты в жизнь. Противостоять его негативу помогут позитивные установки на каждый день.

Овен

В первые два-три дня этой недели Овнам стоит опасаться контактов с негативными людьми. Им стоит воспользоваться реальной защитой от порчи и сглаза, потому что многие недоброжелатели будут полны ненависти, которая легко может трансформироваться в нечто более опасное. Финансовая жизнь этих людей может круто измениться. Чтобы это произошло в лучшую сторону, им стоит повременить с крупными покупками. В любви одиноким Овнам стоит быть чуть менее активными. Излишки инициативности могут отпугнуть понравившегося человека.

Телец

У Тельцов начинается благоприятный период для любовных приключений. Им нужно сделать все возможное, чтобы стать привлекательнее для противоположного пола. Например, можно обновить гардероб или сделать новую прическу. Также полезным будет использование специальных магических камней. Особый шарм придаст Тельцам доброта и отзывчивость. Все это будет полезным и во время деловых переговоров, собеседований. Особое внимание нужно уделить самокритике. Пришло время разобрать свои жизненные ошибки, не перекладывая вину на других.

Близнецы

Начать лето Близнецам стоит с избавления от жалоб, ведь они перенастраивают наше сознание на негатив. Со 2 июня бороться с отрицательными мыслями и эмоциями станет гораздо проще из-за перехода Венеры в Знак Рака. Также данный переход будет полезен для поиска второй половинки и для установления спокойствия в уже состоявшихся отношениях. Выходные лучше посвятить близким, родителям и друзьям. Очень полезно будет собрать всех у себя дома и весело провести время. Это поможет Близнецам стать более позитивными и вернуть уверенность в себе.

Рак

Из-за прошедшего затмения Луны в жизни многих Раков могла наступить черная полоса. Ретро Меркурий усугубил положение, но на этой неделе Венера все исправит. Главное сейчас — верить в то, что все проблемы эфемерны и легко преодолимы. В таком расположении духа даже самые большие неурядицы решатся очень быстро. Раки могут стать свидетелями не очень приятной ситуации, но не стоит влезать в чужие дела. Лучше сфокусироваться на себе, своей семье и личных проблемах. Не нужно распылять энергию попусту.

Лев

Львам начать летний период лучше с уборки по правилам фэн-шуй, чтобы преобразить энергетику дома и, как следствие, настроиться на оптимистичную волну самим. Сделать уборку можно в понедельник или во вторник, но не позднее, иначе положительный эффект будет уже не таким заметным. Можно совершать покупки, но лучше не сорить деньгами. Львам потребуется толика осторожности. Что касается любви, то тут Львам будет везти чуть больше, чем в делах. Вполне возможно, что удастся быстро разрешить самые острые конфликты со второй половинкой.

Дева

У Дев из-за ретро Меркурия могли начаться финансовые неурядицы и творческий кризис. Не стоит усугублять положение опасными фразами, которые отпугивают богатство и ставят барьеры. В любовных делах Девам будет везти, но лучше не посвящать им слишком много времени, дабы не отвлекаться от дел и забот. Некоторое внимание стоит уделить здоровью и избавлению от вредных привычек. Звезды и планеты помогут отказаться от того, что делает Дев слабее. Самое главное сейчас — не упускать деталей и быть внимательными к мелочам.

Весы

Весам не стоит корить себя за ошибки, которые они допустят на этой неделе. Также не стоит переживать из-за неприятных событий в жизни. Все это поможет им лучше понять себя и стать более мудрыми. Не лишним будет воспользоваться пятью шагами к осознанию себя. Это идеальное время для самоанализа, духовных практик, общения с людьми. В любви и в делах Весам стоит принять за основу стратегию «семь раз отмерь, один раз отрежь». Если хочется быть успешнее, придется тщательнее планировать дела и меньше рисковать.

Скорпион

На этой неделе многим из нас, и в особенности Скорпионам, стоит научиться управлять своими эмоциями. Любое неверно брошенное слово или взгляд могут стать причиной появления обид у друзей и близких. Не нужно резко реагировать на критику и замечания. С 31 мая по 6 июня один в поле не воин. Спасательным кругом в трудных ситуациях для Скорпионов станут советы окружающих людей. В их словах может содержаться немалая доля истины, так что лучше не обходить стороной рекомендации тех, кому Скорпионы доверяют и кого любят.

Стрелец

У Стрельцов начинается идеальное время для обучения, получения новых знаний. Для достижения своих целей им стоит пользоваться мудрыми советами на каждый день. Пора изменить свое отношение к миру, к себе, к людям. В начале июня нужно задуматься о будущем. Можно заняться долгосрочным планированием. Главное сейчас — не провоцировать скандалы и ссоры. С окружающими людьми нужно пребывать в полной гармонии. Даже к заносчивым людям стоит относиться с пониманием и не сыпать упреками. Это лучшая стратегия на начало лета.

Козерог

У Козерогов ожидается целая масса непредсказуемых событий, явлений. Чтобы в таких ситуациях было проще принимать решения, желательно пользоваться четырьмя базовыми техниками управления своей энергетикой. Нужно помнить, что первое впечатление о человеке будет самым правильным. При встрече с кем-то новым Козерогам стоит уповать на интуицию. Звезды в значительной степени усилят их шестое чувство, что даст Козерогам преимущество в делах и в любви. Также эти люди станут более выносливыми физически.

Водолей

Водолеям стоит перенять шесть важных жизненных уроков, которые сделают их мудрее по жизни. На этой неделе это может оказаться крайне полезным в процессе принятия сложных решений. В финансовой сфере стоит проявлять больше осторожности. Пока не стоит тратить много денег, заключать важные сделки, не посоветовавшись с коллегами или партнерами. Также не желательно менять общие жизненные приоритеты. Звезды хотят, чтобы Водолеи следовали ранее принятым планам. Любые риски сведут удачу к нулю.

Рыбы

Финансовая сфера для Рыб выйдет на первый план. Именно в этом направлении звезды и планеты будут наиболее полезными. Их энергетика поможет Рыбам избавиться от барьеров в сознании, мешающих разбогатеть. Ночные светила благоволят странникам, так что Рыбам можно смело отправляться в путешествия, командировки, проводить много времени за рулем. Не исключено, что в пути они смогут повстречать вторую половинку или завести полезные бизнес-знакомства. Еще энергетика недели прекрасно подходит для преображения жилища.