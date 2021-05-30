Одноклассники Шуги рассказали, каким он был в школе: «Такой страстный! Но пел самый глупый рэп на свете»

Влада Некрасова

После того, как BTS стали популярными, их одноклассники с особой гордостью начали публиковать материалы о своих школьных приятелях и рассказывать о том, какими ребята были в подростковые годы. Среди кучи историй приближенных к звездам затесалось несколько забавных случаев.

Шуга (Suga), например, по словам его одноклассника, был парнем, наполненным страстью и неустанно демонстрировал свои музыкальные таланты другим школьникам. «У Мин Юнги как раз было половое созревание и он читал рэп прямо передо мной. Слова были что-то вроде: «Ты украла мое сердце, поэтому тебя посадят в тюрьму на 10 лет, мое имя Мин Юнги, а твое имя… мое»», — со смехом рассказал он. Думали ли вы, что этот застенчивый парень может оказаться таким крутым пикап-мастером? А он знает толк в романтическом рэпе!

Еще один одноклассник звезд опубликовал старое фото Джей-Хоупа (J-Hope). Кстати, солист не так уж сильно изменился с подростковых лет! Товарищ селеба оставил небольшую подпись к снимку в сети и подчеркнул, что его старый друг невероятно талантлив. «BTS — это единственная группа, за которой я слежу, потому что один из ее участников — мой друг из старшей школы Чон Хосок», — с гордостью заявил парень.

Личный архив одноклассника Джей-ХоупаПодпишись на нас в Яндекс Новостях