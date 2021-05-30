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Таро-прогноз на неделю с 31 мая по 6 июня 2021 года

Таро-прогноз на неделю с 31 мая по 6 июня 2021 года

Начало нового месяца — всегда важный этап, особенно если речь идет о смене времени года. Провести первую неделю июня 2021 года успешно помогут своевременные рекомендации старших Арканов.


Расклады карт Таро помогают миллионам людей в принятии серьезных решений. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют проанализировать очередной расклад, чтобы получить ценные подсказки и не упустить возможности привлечь в жизнь необходимые перемены. Благодаря своевременным советам Знаки Зодиака смогут обрести уверенность в завтрашнем дне и не бояться будущего.

Овен


Аркан «Сила» открывает неделю, и по этой карте Овны смогут без труда завершить дела мая. Аркан указывает на необходимость настроиться на оптимизм, чтобы мелкие неурядицы не стали причиной неуверенности и не отдалили от успехов.

По карте «Верховная жрица» Овнам важно быть готовыми к переменам, но при этом отказаться от спешки. Внимание к деталям и интуиции помогут быстро привлечь в жизнь необходимые события и не совершить опрометчивых шагов, ведущих к поражению.


Аркан «Солнце» завершает неделю, и по этой карте Овны смогут насладиться своей победой. Карта указывает на обретение финансового благополучия, успешное завершение сложных проектов и задач, а также на возможность начать новые грандиозные дела.

Телец


По карте «Влюбленные», которая открывает неделю, Тельцам предстоит сделать серьезный шаг. Аркан говорит о необходимости выбора, когда Тельцам стоит отказаться от отдыха и направить все силы на решение возникающих проблем.

По карте «Повешенный» Тельцам важно обратить внимание на планы, скорректировать их и отказаться от всего, что утратило актуальность. Не исключено, что придется провести работу над ошибками, чтобы в будущем не зайти в тупик из-за допущенных оплошностей.

В конце недели по карте «Император» Тельцы смогут обрести уверенность, противостоять обстоятельствам и завоевать авторитет. Действовать нужно решительно, но без агрессии, чтобы не испортить свою репутацию.


Близнецы


По карте «Колесо Фортуны» Близнецы должны быть готовы к тому, что в жизнь ворвутся нежданные перемены. Ситуация будет сумбурной, но Близнецам важно помнить о том, что решительные действия возможны лишь в том случае, когда ситуация понятна.

Карта «Верховная жрица» призывает Близнецов довериться интуиции. Внутренний голос поможет не упустить важных знаков, которые укажут на путь к благополучной жизни. Аркан говорит о приятных перспективах, если не спешить и не переоценивать своих сил.

По карте «Смерть» Близнецов в конце недели ждут закономерные перемены. Аркан описывает ситуацию перехода, когда один жизненный этап сменяется другим. Совет карты — не бояться перемен и с легкостью отпускать прошлое, открывая перед собой новые перспективы.

Рак


Аркан «Правосудие» призывает Раков действовать честно и не пытаться обманом достичь благополучия. По этой карте начало недели определит дальнейшие успехи, а значит, к процессу нужно подходить со всей ответственностью.

Карта «Колесница» призывает Раков не бояться активной работы. Аркан указывает на период, когда путь чист, и Раки смогут достичь поставленных задач, если не будут медлить и сомневаться в себе.


По карте «Смерть» неделя завершается переменами, которые давно назревали. Ракам не стоит бояться нового жизненного этапа, ведь он будет наполнен новыми перспективами и приятными событиями.

Лев


Аркан «Повешенный» сулит перемены, но для того, чтобы они были к лучшему, Львам важно изменить тактику, найти новый подход к решению задач и не бояться менять планы. По этой карте важно настроиться на успех и слушать свое сердце.

Аркан «Башня» говорит о разрушении иллюзий, когда Львы обнаружат, что некоторые из целей больше не актуальны. Перемены неизбежны, и им не стоит противиться, чтобы поскорее убрать из жизни все то, что устарело и мешает строить счастливое будущее.

По карте «Императрица» Львы могут быть спокойны: планы и смелые идеи воплотятся в жизнь, если планомерно идти к цели, не торопиться и не пытаться сократить путь хитростью. Аркан указывает и на возможное покровительство, благодаря которому получится обойти подводные камни.

Дева


Карта «Правосудие» открывает неделю, и по ней Девам необходима осмотрительность. Аркан призывает действовать со всей ответственностью, чтобы не создавать себе лишних проблем и не отдаляться от конечной цели.


Карта «Звезда» является одой из самых позитивных карт, и по ней Девы могут не сомневаться в своем успехе. Аркан говорит о том, что цель близка, но для ее получения нельзя сворачивать с пути и бросать начатое.

Аркан «Смерть» говорит о неизбежных и благоприятных переменах. Девы в конце недели могут быть обескуражены тем, что происходит, однако сопротивляться происходящему нет смысла. Из жизни уходит все, что устарело, освобождая место новому и увлекательному.

Весы


Карта «Колесница» призывает Весов начать неделю активно и не бояться ответственных шагов. Аркан описывает ситуацию, когда промедление может стоить очень дорого и лишить приятных перспектив, поэтому Весам нужно собраться и совершить рывок.

Карта «Луна» несет в себе предостережение. Весам нельзя потакать своим страхам и доверять слухам, которые заведут в тупик и будут мешать развитию. Умение принимать самостоятельные решения и смелость помогут выйти из затруднительной ситуации с победой.

Аркан «Верховная жрица» призывает Весов снизить темп, чтобы не упустить важных знаков, которые помогут выбрать верный путь и не оступиться в шаге от победы. Внимание к интуиции поможет не упустить подходящий момент для активных действий.

Скорпион



Аркан «Умеренность» открывает неделю, и по нему Скорпионам не стоит торопиться. Карта призывает достичь внутренней гармонии, чтобы не действовать опрометчиво и не привлекать в жизнь ненужных трудностей.

Карта «Суд» указывает Скорпионам на скорое благополучное разрешение трудностей. Для того, чтобы успех не заставил себя ждать, важно действовать честно и не делать пауз, чтобы не упустить новые возможности.

По карте «Верховная жрица» Скорпионам в середине недели не стоит торопиться. Аркан указывает на благополучные перемены, которые придут в жизнь тех, кто умеет быть терпеливым и не торопит события.

Стрелец


Аркан «Дьявол» указывает на проблемы, но лишь в том случае, если Стрельцы в начале недели будет потакать своей лени или дурным привычкам. Проверка на прочность, пройденная успешно, гарантирует Стрельцам благополучный исход.

По карте «Повешенный» Стрельцы могут столкнуться с трудностями. Совет карты — отказаться от устаревших планов и идей, чтобы расчистить себе путь и не заниматься бесполезной работой, теряя драгоценное время.

Карта «Башня» говорит о необходимости бороться с вредными привычками, которые разрушают счастье и отталкивают удачу. Стрельцам пора посмотреть правде в глаза и не пытаться спрятаться за иллюзиями от суровой реальности.

Козерог


По карте «Дьявол» Козерогам в начале недели важно оставаться бдительными. Есть риск свернуть не на тот путь, поэтому нельзя потакать соблазнам и идти на поводу постороннего мнения.

Аркан «Отшельник» говорит о необходимости на время изолироваться от внешнего шума, привести чувства к гармонии и восстановить силы, которые потребуются для решения важных задач, завершения необходимых дел или воплощения новых проектов.

Карта «Умеренность» вторит Аркану «Отшельник», призывая Козерогов достичь равновесия и найти золотую середину, чтобы не оплошать, принимая серьезные решения. Успех гарантирован тем, кто не торопится и анализирует события.

Водолей


Аркан «Звезда» открывает неделю, и по ней Водолеи могут не сомневаться в своем успехе. Рецепт счастья прост: с оптимизмом смотреть в будущее и не сворачивать с выбранного маршрута.

По карте «Влюбленные» Водолеям в середине июньской недели предстоит принять серьезное решение, способное изменить жизнь к лучшему. Совет карты — не бояться жертвовать малым, чтобы в конце пути получить достойную награду.

Карта «Верховная жрица» призывает Водолеев не мыслить поверхностно. Ситуация потребует глубокого анализа, который поможет не оступиться и принять верные решения, которые приведут к успеху.

Рыбы


Карта «Мир» сулит Рыбам достижение заветной цели, завершение неприятностей и возможность привнести в жизнь новшества. По этой карте Рыб ждет прекрасное начало недели, когда важно оставаться в хорошем настроении, чтобы не оттолкнуть удачу.

По карте «Колесница» Рыбы смогут совершить рывок, чтобы достичь необходимой цели. Карта призывает не медлить и не сомневаться — сил и времени будет достаточно для того, чтобы изменить жизнь в лучшую сторону.

Аркан «Император» призывает Рыб мыслить логически, доверять доводам разума и не потакать эмоциям. По этой карте завершить неделю с успехом получится и в том случае, если уделять внимание первостепенным задачам, не отвлекаясь на развлечения.

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По материалам: dailyhoro.ru

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