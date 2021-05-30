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Тимати объяснил, почему финалистка Алиса Грабовая не достойна победы в «Холостяке»

Тимати объяснил, почему финалистка Алиса Грабовая не достойна победы в «Холостяке»

Наконец наступил долгожданный финал программы «Холостяк» с Тимати. Рэперу пришлось выбирать между 2 финалистками проекта: Алисой Грабовой и Екатериной Сафаровой. О том, почему победительницей стала именно Катя и по какой причине пришлось отвергнуть Алису, Юнусов рассказал лично. Он признался, что все месяцы участия в проекте, пытался понять, искренне ли ведет себя Грабовая или же лишь пытается вызвать эмоции у зрителей своей наигранностью. Несмотря на то, что девушка действительно ему была очень симпатична (это было видно по количеству и качеству устроенных для нее свиданий), Тимур предпочел Сафарову.


«Только посмотрев финал, и услышав твои слова в машине про свадьбу, понял главное: мне не нужно было тратить время на разгадки ребусов, а нужно было понять, что их нет. Ты просто пришла ко мне со своим видением мира и этого шоу. Со своей идеальной картинкой отношений, которая в этот раз просто не могла получиться, потому что я в такой форме просто к ней был не готов», — объяснил он свое решение. Он отмечает, что у Алисы есть определенная завышенная планка для будущего избранника и тянуться к ней вовсе не хочется. На данный момент исполнитель лишь желает комфорта и понимания в любви.

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# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: popcake.tv

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