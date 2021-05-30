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В Италии за сутки выявлено 2949 случаев заражения COVID-19

В Италии за сутки выявлено 2949 случаев заражения COVID-19

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


19:14  Автор: Александр Тараканов



В Италии за сутки обработано порядка 164 тысяч тестов на наличие COVID-19, выявлено 2949 случаев заражения, что 402 случая меньше, чем днём ранее. Об этом говорится в воскресном бюллетене министерства здравоохранения страны.

Соотношение количества сделанных тестов и числа полученных положительных результатов составило 1,8 процента (против 1,4 процента 29 мая). Больше всего случаев заражения COVID-19 обнаружено в Ломбардии (458), Кампании (385) и Лацио (278).

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Число точно установленных носителей вируса в Италии сейчас составляет 238 296 (минус 1,52 процента за сутки). С симптомами заболевания госпитализирован 6591 человек (минус 3,07 процента). Количество нуждающихся в интенсивной терапии составляет 1061 (минус 3,11 процента). На карантине и в домашней самоизоляции находятся 230 644 бессимптомных больных (минус 1,46 процента).

За сутки признаны выздоровевшими 6574 человека, в то же время скончались 44 больных COVID-19.   

С начала пандемии в стране заразились коронавирусом нового типа 4 216 003 человека, включая 126 046 умерших и 3 851 661 выздоровевшего.

Согласно данным Il Sole 24 Ore, в Италии по состоянию на вечер 30 мая сделано 34 234 814 прививок от COVID-19, число прошедших полный курс иммунизации составляет 11 785 375, что соответствует 19,76 процента населения страны.


#здоровье #вакцинация


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По материалам: pnp.ru

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