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В праймериз «Единой России» приняли участие более 9,6 млн избирателей

В праймериз «Единой России» приняли участие более 9,6 млн избирателей

19:23  Автор: Марьям Гулалиева



Свыше 9,6 миллиона избирателей приняли участие в предварительном голосовании «Единой России» по отбору кандидатов партии на сентябрьские выборы к 17:00 мск 30 мая. Об этом сообщает пресс-служба политической организации.

«По предварительным данным, явка на предварительном голосовании «Единой России» на 17.00 составила 9 млн 638 тысяч человек», — говорится в сообщении. Отмечается, что из них более шести миллионов избирателей проголосовали онлайн, а 3 миллиона 625 тысяч человек — очно.

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В пресс-службе также сообщили, что в регионах Дальнего Востока, где предварительное голосование уже завершилось, участие в нём приняли свыше 650 тысяч избирателей. Около трети из них пришли на организованные счётные участки в семи регионах, где процедура прошла по смешанной системе.

Предварительное голосование партии проходит с 24 по 30 мая. Подсчёт голосов начнётся 30 мая в 21:00 мск. Окончательные итоги подведут в начале июня. Списки кандидатов, которые представят «Единую Россию» на выборах в Госдуму, а также кампаниях регионального и муниципального уровней в сентябре, утвердят на съезде партии 19 июня.


#выборы в Госдуму


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По материалам: pnp.ru

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