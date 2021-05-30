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Зеленский поздравил Киев с Днем города

Зеленский поздравил Киев с Днем города
Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал поздравление, посвященное Дню Киева. Приветствие глава государства разместил на своей странице в Facebook.
"Киев - он особенный. Кажется, нет такого человека, который бы не нашел здесь что-то свое. Уютные и полные историей улочки Подола и широкие проспекты спальных районов - завораживают по-своему. Но главное в Киеве то, что ты постоянно слышишь его сердцебиение. Сердцебиение, которое заряжает. Если бы Киев был человеком, сегодня я хотел бы просто обнять его и сказать: "Люблю тебя, старенький!" С днем рождения, Киев!"- написал Зеленский.
# Общество / В мире
По материалам: gogetnews.info

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