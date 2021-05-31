Бьюти-новинки, которые хочется заполучить прямо сейчас

Вадим Карасев

В этом сезоне многие бьюти-марки презентовали новинки: уникальные коллекции для макияжа, обновленные уходовые гаммы, интересные коллаборации и не только. Собрали в нашем обзоре все самое интересное!

Лимитированная свадебная коллекция макияжа Elie Saab x L'Oréal Paris

L'Oréal Paris продолжает традицию коллабораций с известными домами моды — в 2021 году лимитированную коллекцию бренд создал совместно с Elie Saab. Что же интересного можно найти в коллекции?!

Палетку La Palette Haute Couture, состоящую из девяти высокопигментированных оттенков с разным финишем — от матового до мерцающего.

Четыре новых эксклюзивных оттенка губной помады Color Riche (абсолютный бестселлер марки!) — "Королевский апломб", "Розовый бум", "Сандаловый краш" и "Мускусный взрыв", которые были "спрятаны" в фантазийном футляре, отсылающем к миру высокой моды.









Блеск для губ Le Brilliant Haute Couture в трех смелых пастельных оттенках: "Пикантная драма", "Амбровый шок" и "Древесная провокация".

И, конечно, тушь для ресниц Le Volume Haute Couture с удивительно легкой формулой и идеальным нанесением без комочков.





Новая коллекция макияжа Eisenberg

Les Essentiels du Maquillage — новая линия декоративной косметики Eisenberg, в которой сочетаются высокотехнологичные инновации и опыт марки в мире красоты.

Линия Les Essentiels du Maquillage — это проект, который я вынашивал в течение многих лет.

Мы стремимся предлагать уникальные и инновационные продукты, объединяющие уход и декоративную косметику, и применять наши ноу-хау для того, чтобы подчеркнуть естественную красоту каждой женщины,

— говорит Жозе Айзенберг.





Бальзам нового поколения Baume Fusion

Коллекция включает шесть средств: туши для ресниц Le Mascara Noir и Le Mascara Graphique, бальзам нового поколения Baume Fusion в оттенках Nacarat, Cardinal, Naturel и Haussman, праймер под макияж Perfecteur Teint Express, высокоточный консилер Correcteur Précision в четырех оттенках и невидимую корректирующую тональную основу Fond de Teint Correcteur Invisible в восьми оттенках.

Все средства легко наносятся и комбинируются, дополняя привычные для вас ритуалы ухода.





Консилер Correcteur Précision, праймер под макияж Perfecteur Teint Express, тональная основа Fond de Teint Correcteur Invisible, тушь Le Mascara Noir, тушь Le Mascara Graphique

Новинки в линии Shiseido Vital Perfection

Shiseido представил три новых средства из линии Vital Perfection, которая была запущена год назад и нацелена на борьбу с возрастными изменениями.

Так, гамму дополнили моделирующая маска LiftDefine Radiance Face Mask, содержащая запатентованный ингредиент марки 4MSK, который придает коже яркость. Как обещают создатели средства, уже после 10—15 минут использования этой маски контуры лица заметно подтягиваются.

Сыворотка LiftDefine Radiance Serum для лица и шеи также борется с потерей эластичности, морщинами и пигментными пятнами. Результат — кожа более упругая и подтянутая, контур лица четче, сияющий вид — будет виден через четыре недели после начала использования средства.

Третья новинка в линии — интенсивное средство против глубоких морщин WrinkleSpot Treatment. Мощное средство два в одном заметно сокращает морщины, делая кожу более молодой, ровной и сияющей.

Эссенция для лица в ампулах Estée Lauder Perfectionist Pro

Эссенция "Быстрое выравнивание тона кожи" — высококонцентрированный, но при этом ультралегкий уход, который ускоряет процесс естественного обновления кожи. Кстати, именно невесомая жидкая текстура обеспечивает проникновение средства в глубокие слои кожи.

Витамин С, который входит в состав эссенции, выравнивает тон кожи и уменьшает видимость пигментных пятен, витамин Е разглаживает кожу и уменьшает ее шелушение, экстракт солодки успокаивает и убирает видимые покраснения.

В набор входит четыре ампулы с уходом.

Коллаборация Biotherm с известной художницей Coco Capitán

Еще одна коллаборация, которую мы не могли обделить вниманием, посвящена сохранению Мирового океана и "голубых легких" планеты — Biotherm и известная художница Coco Capitán выступают в поддержку океана с помощью искусства.

Лимитированная серия летнего сезона — 2021 представлена тремя звездными средствами марки — антивозрастной сывороткой для лица Life Plankton Elixir, молочком для тела Lait Corporel и мужским увлажняющим гелем для лица Aquapower Gel. Упаковку (переработанное стекло и пластик) каждого из этих средств украсили работы художницы.





Антивозрастная сыворотка для лица Life Plankton Elixir — 9 256 руб.Молочко для тела Lait Corporel — 4 241 руб.Мужской увлажняющий гель для лица Aquapower Gel — 2 676 руб.

Создавая дизайн для лимитированной серии Biotherm, Coco Capitán вдохновилась простым, но весьма тревожным вопросом: "Как же мы будем плавать дышать без океана?".

Я хочу, чтобы мои работы отражали мои ценности. Я не могу пойти и спасти океан в одиночку, но я знаю, что, как художник, могу помочь в достижении этой цели, выразив свое мнение. Я могу сделать так, чтобы как можно больше людей узнали об изменении климата,

— поясняет Coco Capitán.





Coco Capitán

Новые гели для душа Weleda Aroma Showers

Пионер и лидер в области натуральной косметики Weleda в этом сезоне презентует новую линейку гелей для душа Aroma Showers.

В новую серию вошли четыре парфюмированных геля: Energy благодаря ярким нотам имбиря, цитронеллы и кедра взбодрит и зарядит энергией на весь день; Love оставит на вашей коже приятный шлейф из микса жасмина и иланг-иланга, а также увлажнит и смягчит ее; Harmony перенесет вас в хвойный лес, где свежий свежий аромат пихты смешивается с ноткой душистого лавандина; Relax поможет обрести покой и безмятежность в конце рабочего дня или интенсивной тренировки.

Новая смесь для ванны Epsom Pro

С новой смесью для ванны White Velvet вы сможете, не выходя из квартиры, попасть в спа-салон — ароматная молочная ванна снимет стресс, очистит и увлажнит вашу кожу.

В состав (который, к слову, подходит для веганов) смеси входят морская соль, сухие растительные сливки, кокосовое молоко, белая глина (каолин), цветы жасмина, эфирное масло жасмина, макадамии и сладкого миндаля.

Ночная восстанавливающая сыворотка Kérastase

В гамме Kérastase Blond Absolu, созданной для мелированных и осветленных волос, появилось новое средство — ночная восстанавливающая сыворотка Cicanuit.

Сыворотка с высоким содержанием гиалуроновой кислоты действует в темное время суток, нейтрализуя повреждения от обесцвечивания и укрепляя осветленные волосы — средство интенсивно увлажняет и восстанавливает волосы, придавая им безупречный вид.

Сыворотка наносится на сухие волосы, и, что важно, утром ее не надо смывать: она полностью впитывается за ночь. Результат: мягкие и сияющие волосы, источающие бодрящий аромат.