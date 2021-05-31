BTS установили еще несколько новых рекордов Гиннесса с клипом «Butter»!

Алексей Вольцев

Скоро BTS установят больше рекордов, чем содержит в себе книга Гиннесса (The Guinness Book)!

C выхода клипа «Butter» прошло уже достаточно времени, чтобы подвести некоторые итоги и наглядно проследить статистику музыкального видео. Итак, сначала пройдемся по цифрам. 271 981 978 просмотров, 16 млн лайков, 158 млн дизлайков, 6 783 113 комментариев, #1 среди музыкальных видео на вкладке «В ТРЕНДЕ». К слову, премьеру видео одновременно смотрели 3,9 млн человек, а за сутки количество просмотров уже достигло 108,2 млн на YouTube и 11 млн на Spotify! Впечатляет, не правда ли? Бесспорно! Но нас уже не удивишь громадными цифрами. Есть что-нибудь еще? Да!

Нельзя не отметить тот вклад, который парни внесли в развитие музыкальной индустрии Южной Кореи. Всего на счету BTS 23 рекорда Гиннесса. Это действительно звучит невероятно, особенно, если задуматься о возрасте участников коллектива. Парни еще совсем молоды, но их имена звучат в каждом респектабельном чарте мира, на каждом концерте и на сценах популярных церемоний. «Даже не передать, сколько гордости у меня за них», «Какие они…. слезы текут», «Не могууууу, зайчики», «УРАУРАУРАААА», — восторгаются кумирами АРМИ.

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