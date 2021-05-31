ЦБ хочет обязать платежные сервисы к интеграции с картой "Мир"

Вадим Карасев

Платежные сервисы будут обязаны обеспечить возможность использования в них карт платежной системы "Мир". Об этом говорится в проекте указания Банка России, сообщает "Прайм".

Поставщик платежного приложения обязан обеспечить возможность клиентам оператора по переводу денежных средств использовать национальные платежные инструменты с применением платежного приложения, если условия его применения предусматривают использование платежных карт.

Документ вступит в силу 1 апреля 2022 года.

Как писал Ruposters, с конца апреля 2021 года российским банкам разрешили добавлять карты "Мир" к Apple Pay.



