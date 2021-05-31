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Дачную амнистию могут расширить

Дачную амнистию могут расширить

01:17  Автор: Мария Соколова


Законопроект: № 1174787-7



Садовые дома, которые находятся в пределах зон с особыми условиями использования территорий, предлагают разрешить регистрировать в упрощённом порядке. Такой законопроект планируют рассмотреть на ближайших пленарных заседаниях Госдумы.

Документ разработан руководителем фракции «Единая Россия» Сергеем Неверовым, его первым заместителем Андреем Исаевым и первым зампредом Комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Сергеем Пахомовым. Они предлагают распространить дачную амнистию на зоны с особыми условиями использования территорий. «Например, садовые, дачные домики на приаэродромных территориях нельзя сегодня оформить без специальных разрешительных процедур, хотя часто бывает, что всё построено бог знает когда, функционирует. Наши коллеги предложили вернуться к этой теме, чтобы мы всё-таки смогли эту тему решить», — сказал ранее глава Комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников.

«Дачную амнистию» предложили распространить на участки возле аэродромов


Дачная амнистия, которая действует с 1 сентября 2006 года, дает людям возможность зарегистрировать ранее построенные садовые и индивидуальные дома в упрощённом порядке. Депутаты предложили внести в Закон «О государственной регистрации недвижимости» поправки, по которым ограничения использования объектов недвижимости в пределах зон с особыми условиями использования территории не будут препятствием для упрощённой регистрации в рамках дачной амнистии. 

Ранее Комитет Госдумы по госстроительству одобрил законопроект. При этом ко второму чтению депутаты планируют изучить, все ли зоны с особыми условиями использования территорий могут подпадать под такие нормы.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в июне.


#дача #недвижимость

Ещё материалы: Сергей Неверов, Андрей Исаев, Сергей Пахомов, Павел Крашенинников


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# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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