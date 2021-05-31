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Дарья Клюкина, Виктория Короткова, Дмитрий Шепелев, Стас Круглицкий, Настасья Самбурская, Мария Ивакова на дне рождения BUBEL MGT и юбилее Дуси Бубель

Дарья Клюкина, Виктория Короткова, Дмитрий Шепелев, Стас Круглицкий, Настасья Самбурская, Мария Ивакова на дне рождения BUBEL MGT и юбилее Дуси Бубель

Основательница агентства талантов и экспертов в области инфлюенсер-маркетинга BUBEL MGT – Дуся Бубель — отпраздновала 2-х летие агентства и свой 35-й День рождения громкой вечеринкой в самом центре Москвы.

В яхт-клубе «Императорский» на Берсеневской набережной было шумно и весело, а все потому, что друзья, коллеги, а также таланты, с которым работает агентство Дуси, собрались поздравить именинницу. 


Среди гостей вечеринки были Дарья Клюкина, Настасья Самбурская, Стас Круглицкий, Дмитрий Шепелев, Виктория Короткова, Лика и Кристина Каширины, Сергей Дружко, Наташа Максимова, и многие другие.

Все пространство яхт-клуба «Императорский» стилизовали под отель Bubel resort, который был разделён на несколько тематических зон.

На входе гостей встречали хостес и помогали с размещением, подарки для Дуси отправлялись на багажные тележки, а гостям выдавали браслеты и провожали в зону вэлкам-бара, где их ждал all inclusive. На веранде находилась фотозона с настоящим белоснежным песком, шезлонгами и серф-бордами. Также гостям выдавались тапочки, полотенца и халаты от Bubel resort. В вэлкам-баре на выбор предлагали самые разные коктейли: TenderSpritz, CEO sour, Pina Collaba, ТГ-чаты mute, DeadLine Spritz, BDSMM.

После сбора гостей и первых поздравлений, все переместились на главную сцену. На ней в течение вечера успели выступить красотки Dragqueen и грузинская кавер-группа Life Bell. Также свои треки представили таланты агентства — Аля Чиблис и Карина Мурашкина. В середине вечера состоялась еще одна премьера — весь коллектив digital-агентства исполнил трек «BUBEL MGT». Команда сочинила его самостоятельно!

На втором этаже работала зона чилл-аута: для гостей подготовили президентский люкс с кроватью кинг-сайз, на которой можно было немного отдохнуть после танцев, большую ванную, наполненную льдом и холодным пивом, а также стол для бирпонга, который пользовался среди гостей вечера особым спросом!

Безудержное веселье и танцы не заканчивались до четырех утра. А цветов и подарков было такое количество, что на ресепшене даже пришлось заказывать отдельный трансфер!




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# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: popcake.tv

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