Far Cry 6 избежит проблем Cyberpunk 2077 на PS4 и Xbox One

Влада Некрасова

Far Cry 6 во многом напоминает Cyberpunk 2077 — это амбициозная песочница в открытом мире, которая выйдет на консолях уходящего поколения.Однако Ubisoft Toronto намерена избежать проблем польского блокбастера.Во-первых, шутер обязательно покажут перед релизом — в том числе на PS4 и Xbox One. Поэтому обладатели консолей без проблем смогут взглянуть на состояние новинки для своих систем.Во-вторых, команда намерена добиться самого лучшего качества на всех платформах — и уже сейчас на всех платформах игра работает хорошо, а на PlayStation 5 и Xbox Series X удалось добиться 60 кадров в секунду в 4К. Скорее всего, как и у других релизов Ubisoft, разрешение динамическое.«Я пробовал игру на новых консолях — она работает там отлично. Однако это не означает, что консоли прошлого поколения пострадают хоть в каком-то виде», — ведущий геймдизайнер Far Cry 6 Дэвид Гривел.Far Cry 6 выходит 7 октября на PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One и PC.