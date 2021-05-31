Филипп Киркоров хотел покончить с собой после расставания с Аллой Пугачевой

Анастасия Иванова

Артист тяжело переживал разрыв с женой.

Алла Пугачева и Филипп Киркоров развелись в 2005 году. Примадонна предпочла российскому королю поп-сцены другого – молодого юмориста Максима Галкина. Недавно выяснилось, что артист так болезненно переживал разрыв с бывшей супругой, что даже думал о самоубийстве.

Гитарист Александр Левшин рассказал, как сложно было Киркорову. «Он писал письма, рвал на себе волосы, обещал покончить с собой, уехать за границу, в падучую падал. И Алла, кстати, когда мы сидели на Истре, и Филя посылал ей письма, она читала и плакала, она за него переживала: «Ой, ребят, надо за ним последить, чтобы он там не наложил на себя руки», – отметил Левшин в программе НТВ «Новые русские сенсации».

Бывшая домработница Аллы Пугачевой убеждена, что Филипп Киркоров все равно любит Примадонну, несмотря на то, что с момента их разрыва прошло уже больше 15 лет. По словам женщины, Киркоров долгое время надеялся, что Галкин и Пугачева расстанутся, а жена вернется к нему.

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