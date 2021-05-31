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Гарик Харламов подогрел слухи о романе с актрисой Екатериной Ковальчук

Гарик Харламов подогрел слухи о романе с актрисой Екатериной Ковальчук

Несколько месяцев назад появились первые слухи о романе 40-летнего Гарика Харламова и 28-летней Екатерины Ковальчук. А сейчас они вспыхнули с новой силой.

Несколько дней назад юморист улетел в отпуск в Сочи. Туда же отправилась и актриса. Оказалось, что время Гарик и Екатерина проводят в одном и том же месте — спа-отеле в Красной Поляне, откуда оба публикуют снимки в своих соцсетях.


Екатерина Ковальчук

Отдыхают Харламов и Ковальчук в компании участников группы Little Big Софьи Таюрской и Ильи Прусикина, которые пока тоже официально свои отношения не подтвердили.

По слухам, роман комика и актрисы начался в прошлом году на съемках сериала "Гусар". Якобы еще до официального развода с Кристиной Асмус Харламов стал оказывать Ковальчук знаки внимания.


Гарик Харламов

В браке Кристина Асмус и Гарик Харламов прожили семь лет. О расставании они объявили прошлым летом. У бывших супругов есть семилетняя дочь Настя, которую они воспитывают вместе. Что в действительности послужило причиной разрыва пары, неизвестно. Сам Гарик отмечал, что решение было общим, а Кристина говорила, что инициатором развода выступила она. Адвокат актрисы отмечала, что Харламов до последнего пытался наладить отношения с женой и хотел сохранить семью.

О личной жизни Екатерины Ковальчук известно мало. Замужем она не была, детей у нее нет. В романах со звездными коллегами она также не была замечена. Зрителям Екатерина Ковальчук может быть знакома по фильму "Две сестры" и сериалу "Беспринципные".


# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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