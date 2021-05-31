Гавайские кальмары полетят в космос

Вадим Карасев

Очередная миссия SpaceX, которая должна стартовать не ранее 3 июня из Космического центра имени Кеннеди во Флориде, доставит на Международную космическую станцию гавайских кальмаров (Euprymna scolopes), которые станут участниками эксперимента по изучению молекулярных и химических взаимодействий между симбиотическими бактериями и их хозяевами.

Данный вид кальмаров обитает в центральной части Тихого океана, в частности в мелководных прибрежных водах у Гавайских островов и острова Мидуэй. Размер их невелик. Длина мантии взрослого кальмара достигает трех сантиметров, а вес — 2,67 грамма. Основной пищей Euprymna scolopes служат креветки. Этот вид кальмаров известен своими симбиотическими отношениями с биолюминесцентными бактериями Aliivibrio fischeri, обитающими в специальном световом органе в мантии кальмаров. Кальмары скармливают бактериям раствор сахара и аминокислот, а те, в свою очередь, обеспечивают «светомаскировку» кальмара, скрывая его силуэт при взгляде снизу, за счет излучения света той же интенсивности, что и свет, попадающий на верхнюю часть мантии. E. scolopes служит модельным организмом для исследований симбиоза животных и бактерий.

Цель нового исследования, получившего кодовое название UMAMI, — выяснить, как на взаимоотношения организма с бактериями-симбионтами влияют условия космического полета. Бактерии, живущие в организме, играют важную роль в нормальном развитии тканей животных и в поддержании здоровья человека. «Животные, в том числе люди, полагаются на микробов для поддержания здоровья пищеварительной и иммунной системы, — говорит главный исследователь UMAMI Джейми Фостер. — Мы не до конца понимаем, как космический полет влияет на эти полезные взаимодействия. В эксперименте UMAMI используется светящийся кальмар для решения этих важных проблем в отношении здоровья животных». Ученые полагают, что результаты эксперимента могут способствовать разработке защитных мер для сохранения здоровья космонавтов во время длительных космических полетов.

Другими живыми организмами, которые полетят на МКС, станут тихоходки и проростки хлопка.