Хамство! В чем обвиняют RM и Big Hit?

Анастасия Иванова

Участники южнокорейской к-поп группы BTS попали в коллектив, пройдя жесткий отбор. Однако у некоторых членов группы не было такой цели, они оказались в BTS совершенно случайно. Например, RM.

Преданные поклонники группы знают, что Намджун крепко дружит с музыкантом Sleepy. Однако мало кто знает, что именно он стал тем человеком, который связал RM с Big Hit Music. Недавно Sleepy дал интервью для Bezzang Entertainment, в котором рассказал, что учил RM рэпу и имеет непосредственное отношение к его присоединению в группу.

«Я никогда его не учил. Но я замечал, как RM читал рэп, когда он учился в средней школе. Я узнал его номер и связал его с Big Hit Entertainment», – рассказал он.

После этого Sleepy рассказал, как просил Намджуна включить в один из своих треков, однако BTS отклонили это предложение. Поклонники считают, что такое поведение было недопустимо, и лейбл Big Hit Entertainment зазвездился.

«Нужно всегда помнить, кто помогал тебе подниматься и был с тобой у самых низов», – отмечают поклонники.

Несмотря на отказ, Sleepy организовал индивидуальное агентство и стал выпускать музыку в жанре трот.

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