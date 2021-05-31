Идеальный тип девушки Чонгука: от девушек какой национальности айдол сходит с ума?

Лидия Мартынова

Согласно информации портала Koreaboo, идеальный тип девушки Чонгука (Jungkook) — это умная, талантливая красотка, готовая составить конкуренцию другим молодым девчонкам в плане внешних данных и уровня образованности. Пожалуй, так оно и есть, но есть еще кое-какие детали, которые должны присутствовать в жизни Золотого Макнэ после заключения брака с его будущей спутницей. Он хочет, чтобы девушка его мечты играла с ним в видеоигры Overwatch, обладала необычными талантами и удивляла результатами своей работы (например, писала картины или читала красивые стихи). Кстати, девочка Макнэ, скорее всего, будет кореянкой! Несмотря на то, что у избранницы должен быть мягкий и покладистый характер, а также небольшая загадка, разгадывать которую хотелось бы снова и снова, ГК желает, чтобы у девушки был сильный характер.

А есть ли у айдола предпочтения во внешности? Конечно! У артиста много запросов! Она должна быть подтянутая, с нюдовым макияжем, при этом, будет замечательно, если возлюбленная Макнэ, как говорит он, «будет отражать его стиль». Певцу нравится, когда его вкусом в одежде и личными качествами восхищаются, но больше всего Кук приходит в восторг от вкусной еды! Ведь ему так редко удается плотно поесть из-за своей работы, поэтому женщина селеба должна уметь готовить прекрасные блюда азиатской кухни!

jungkook is the most handsome man alive pic.twitter.com/Nv8VsBfHTY — ً (@EBOYJE0N) May 31, 2021

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