Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Идеальный тип девушки Чонгука: от девушек какой национальности айдол сходит с ума?

Идеальный тип девушки Чонгука: от девушек какой национальности айдол сходит с ума?

Идеальный тип девушки Чонгука: от девушек какой национальности айдол сходит с ума?

Согласно информации портала Koreaboo, идеальный тип девушки Чонгука (Jungkook) — это умная, талантливая красотка, готовая составить конкуренцию другим молодым девчонкам в плане внешних данных и уровня образованности. Пожалуй, так оно и есть, но есть еще кое-какие детали, которые должны присутствовать в жизни Золотого Макнэ после заключения брака с его будущей спутницей. Он хочет, чтобы девушка его мечты играла с ним в видеоигры Overwatch, обладала необычными талантами и удивляла результатами своей работы (например, писала картины или читала красивые стихи). Кстати, девочка Макнэ, скорее всего, будет кореянкой! Несмотря на то, что у избранницы должен быть мягкий и покладистый характер, а также небольшая загадка, разгадывать которую хотелось бы снова и снова, ГК желает, чтобы у девушки был сильный характер.


А есть ли у айдола предпочтения во внешности? Конечно! У артиста много запросов! Она должна быть подтянутая, с нюдовым макияжем, при этом, будет замечательно, если возлюбленная Макнэ, как говорит он, «будет отражать его стиль». Певцу нравится, когда его вкусом в одежде и личными качествами восхищаются, но больше всего Кук приходит в восторг от вкусной еды! Ведь ему так редко удается плотно поесть из-за своей работы, поэтому женщина селеба должна уметь готовить прекрасные блюда азиатской кухни!

Подпишись на нас в Яндекс Новостях
# Шоу-бизнес
По материалам: popcake.tv

Последние новости

Обряды древних славян: как привлечь удачу и плодородие на лето
Обряды древних славян: как привлечь удачу и плодородие на лето
В Якутии определены победители по программе «Земский учитель»
В Якутии определены победители по программе «Земский учитель»
Экс-возлюбленная Федора Смолова Миранда Шелия вышла замуж за Григория Мамурина, блогера и внука миллиардера
Экс-возлюбленная Федора Смолова Миранда Шелия вышла замуж за Григория
Правительство рассмотрит предложение Общественной палаты о присвоении аэропорту Абакана имени Василия Тихонова.
Правительство рассмотрит предложение Общественной палаты о присвоении
Far Cry 6 избежит проблем Cyberpunk 2077 на PS4 и Xbox One
Far Cry 6 избежит проблем Cyberpunk 2077 на PS4 и Xbox One
BTS установили еще несколько новых рекордов Гиннесса с клипом «Butter»!
BTS установили еще несколько новых рекордов Гиннесса с клипом
Идеальный тип девушки Чонгука: от девушек какой национальности айдол сходит с ума?
Идеальный тип девушки Чонгука: от девушек какой национальности айдол
Владимир Путин поручил довести до конца вопрос о контроле родительскими комитетами питания в школах
Владимир Путин поручил довести до конца вопрос о контроле
Кабмин поддержит разработчиков образовательных программ в сфере искусственного интеллекта
Кабмин поддержит разработчиков образовательных программ в сфере
Правительство России направит свыше 144,6 млрд рублей на создание новых мест в школах
Правительство России направит свыше 144,6 млрд рублей на создание
Бьюти-новинки, которые хочется заполучить прямо сейчас
Бьюти-новинки, которые хочется заполучить прямо сейчас
4 Знака Зодиака, которые разбогатеют в июне 2021 года
4 Знака Зодиака, которые разбогатеют в июне 2021 года

Топ на сегодня

В сети появился архивный снимок Меган Маркл в роли подружки невесты
В сети появился архивный снимок Меган Маркл в роли подружки невесты
Укрзализныця возобновляет сообщение с Австрией и Венгрией
Укрзализныця возобновляет сообщение с Австрией и Венгрией
Почему в меню BTS в McDonalds не включили любимое мороженое Ви МакФлури Орео?
Почему в меню BTS в McDonalds не включили любимое мороженое Ви
Многолетней дружбе конец? Почему Чонгука так раздражало присутствие Тэхёна на шоу Колберта?
Многолетней дружбе конец? Почему Чонгука так раздражало присутствие
Почему BTS бояться Black Ocean и что это такое?
Почему BTS бояться Black Ocean и что это такое?

Еще по теме

Идеальная девушка Чонгука: «Должна быть с мышцами»
АРМИ подозревают, что у Чонгука есть девушка
Почему Чонгук скрывает жену и ребенка?
Шок! Фанаты пробрались в квартиру Чонгука!