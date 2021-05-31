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Иди к Бузовой! Тимур Батрутдинов об одиночестве: «Хочется заниматься сексом»

Иди к Бузовой! Тимур Батрутдинов об одиночестве: «Хочется заниматься сексом»

С Тимуром Батрутдиновым мечтают познакомиться тысячи девушек. Однако юморист никак не может найти ту единственную, с которой ему бы хотелось построить семью. Тимур участвовал в «Холостяке», но остаться с избранницей ему так и не удалось. Юморист даже должен был жениться на Ольге Бузовой, однако тогда теледива выбрала Давида Манукяна.


В своем недавнем интервью на шоу «Секрет на миллион» Тимур признался, что его расстраивает отсутствие семьи. Ведь он «нагулялся» и давно готов к детям.

 «Хочется семью… Хочется уже заниматься сексом ради рождения детей, а не просто так», — делился комик.

После этого признания пользователи сети надеются, что Тимур и Ольга Бузова будут вместе. Ведь у артистов одинокое ценности, а Тимур неоднократно рассказывал, что симпатизирует Бузовой. К слову, теледива сейчас тоже без отношений. Поклонники советуют артистам не упускать свое счастье.

Напомним, Ольга и Тимур вместе вели шоу «План Б», в котором анонсировалось, что Бузовой и Батрутдинову «придется самим слиться в любовном союзе на глазах у всей страны», если они не найдут себе пару.

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# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: popcake.tv

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