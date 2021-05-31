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«Их слава уйдет», — кто займет место BTS на мировой арене, когда они будут служить в армии?

«Их слава уйдет», — кто займет место BTS на мировой арене, когда они будут служить в армии?

В скором времени BTS должны будут отправиться на службу в армии и, согласно информации некоторых корейских ресурсов, парни приняли решение пойти в армию всем составом. Что произойдет тогда, когда участники покинут эстраду и прервут свою карьеру на 2 года? Несмотря на то, что они собираются максимально загрузить свои будни и сделать много различного контента на годы своего отсутствия, это не дает BTS гарантии того, что их мировое первенство не будет занято кем-то другим.


Корейские аналитики полагают, что за 2 года без реального общения с фанатами и живых концертов слава «Бантан» может уйти. По мнению экспертов, за это время в мире музыки может появиться большое количество новых групп, которые начнут смещать айдолов с их законного места. Но хватит ли новичкам 2 лет, чтобы покорить мир? «Место лидеров могут занять, например, молодые участники с M-net или любые другие. За 2 года в Южной Корее может много измениться, ведь когда-то на сцену взошли BTS и также перевернули эту планету. Мир изменился за короткое время. Поэтому, не исключено, что это произойдет еще раз», — утверждает аналитик.

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# Шоу-бизнес
По материалам: popcake.tv

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