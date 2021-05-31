"Я для всех разлучница": солистка Little Big впервые призналась в романе с Ильей Прусикиным

Вадим Карасев

30-летняя Софья Таюрская сделала неожиданное признание. Звезда Little Big в шоу Ксении Собчак откровенно рассказала о романе с Ильей Прусикиным.

Ксения Собчак прямо поинтересовалась у Софьи Таюрской, встречается ли она с харизматичным лидером Little Big Ильичом.



"Да. Спасибо, до свидания. Собственно, что там диеты, как ты похудела. Как ты попала в группу. Это уже не интересно", - ответила на это солистка популярной группы.

После этого Ксения Собчак спросила свою собеседницу, почему она так долго скрывала от публики свои отношения.

Ну как тебе сказать? Мы скрывали и даже если бы мы не скрывали… Все равно было то же самое, как есть сейчас. Ильич развелся, расстался со своей женой в 2019 году. Наши отношения начались в 2020 году. Но все равно я для всех разлучница.

Софья Таюрская напомнила, что до этого у нее на протяжении 7 лет были отношения с другим мужчиной.

"Я не какая-то там женщина, которая сидела и говорила: "Так, надо увезти мужика". Я сказала своему мужчине , что он может не работать, я буду обеспечивать нас обоих. И все свелось к тому, что его жизнь превратилась в ожидание меня с гастролей. И не было никакой близости, только бытовые заботы, вроде все хорошо, но понимаешь, что что-то не так, нет главного", - цитирует Таюрскую Teleprogramma.pro.

Ранее звезда пожаловалась на своего экс-бойфренда, который зачастую крайне грубо себя вел с ней. Софья Таюрская на протяжении трех лет терпела выходки парня.

Он меня щипал так, что потом все тело было в синяках. Ему не нравилось, когда я становилась душой компании. Помню, как-то пошутила, а он начал со всей силы незаметно выкручивать руку. Делал прилюдно, чтобы я не могла закричать. Я ненавидела короткие волосы, а он меня как-то надоумил, что мне надо постричься. Я не хотела этого, но он внушил. Говорил, что мне не надо ярко одеваться. Превратил меня в серую мышь. Запрещал мне петь, говорил, что я девочка из деревни. Гнобил меня, заявлял, что у меня жуткий говор. Над моими мечтами смеялся.

Как писал NEWSTES, ранее cолистка Little Big устроила горячую фотосессию в бикини, показав сочные ягодицы и вываливающуюся грудь.