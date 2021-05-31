"Я для всех разлучница": солистка Little Big впервые призналась в романе с Ильей Прусикиным
30-летняя Софья Таюрская сделала неожиданное признание. Звезда Little Big в шоу Ксении Собчак откровенно рассказала о романе с Ильей Прусикиным.
Ксения Собчак прямо поинтересовалась у Софьи Таюрской, встречается ли она с харизматичным лидером Little Big Ильичом.
"Да. Спасибо, до свидания. Собственно, что там диеты, как ты похудела. Как ты попала в группу. Это уже не интересно", - ответила на это солистка популярной группы.
После этого Ксения Собчак спросила свою собеседницу, почему она так долго скрывала от публики свои отношения.
Софья Таюрская напомнила, что до этого у нее на протяжении 7 лет были отношения с другим мужчиной.
"Я не какая-то там женщина, которая сидела и говорила: "Так, надо увезти мужика". Я сказала своему мужчине , что он может не работать, я буду обеспечивать нас обоих. И все свелось к тому, что его жизнь превратилась в ожидание меня с гастролей. И не было никакой близости, только бытовые заботы, вроде все хорошо, но понимаешь, что что-то не так, нет главного", - цитирует Таюрскую Teleprogramma.pro.
Ранее звезда пожаловалась на своего экс-бойфренда, который зачастую крайне грубо себя вел с ней. Софья Таюрская на протяжении трех лет терпела выходки парня.
Как писал NEWSTES, ранее cолистка Little Big устроила горячую фотосессию в бикини, показав сочные ягодицы и вываливающуюся грудь.