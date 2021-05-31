Эксперт объяснил интерес избирателей к предварительному голосованию "Единой России"

Вадим Карасев

Почти десять миллионов проголосовавших — это очень высокий показатель. Так прокомментировал интерес избирателей к предварительному голосованию "Единой России" директор по политическому анализу Института социального маркетинга "ИНСОМАР" Виктор Потуремский.

"Интерес связан с тем, что "Единая Россия", безусловно, воспринимается как партия-лидер. Самое главное — то, что мы видим по социологии и как запрос со стороны избирателей — это запрос на позитивную конструктивную программу развития и выхода из кризисной ситуации, связанной с коронавирусом. И в этом смысле то, что мы видим по явке, по количеству кандидатов — интерес и внимание к партии очень высокие", — сказал он.

По сосоянию на 17:00 по московскому времени общая явка на предварительном голосовании составила 9 млн 638 тысяч человек. Более 6 млн человек сделали свой выбор онлайн, 3 млн 625 тысяч отдали голоса очно.

Подсчет голосов начнется 30 мая в 21:00 по московскому времени, сразу после соединения частей электронного ключа шифрования блокчейна. Окончательные итоги процедуры будут подведены в начале июня. Списки кандидатов, которые будут представлять "Единую Россию" на выборах в Госдуму, утвердят на Съезде 19 июня в Москве.

"Единая Россия" — единственная партия в стране, которая формирует списки кандидатов на выборы различного уровня на основании мнения избирателей, проводя всенародное предварительное голосование.