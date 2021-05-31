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Экзамен по русскому языку для иностранцев будут снимать на видео

Экзамен по русскому языку для иностранцев будут снимать на видео

Тема: Постановления правительства


22:12  Автор: Жанна Звягина



Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о проведении экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства РФ для иностранцев. Документ опубликован в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.

Положение определяет форму и порядок проведения экзамена организациями, включенными в перечень, утверждаемый Минобрнауки.

Так, судя по документу, экзаменуемый будет отвечать на вопросы перед камерой. В случае несдачи экзамена соискатель сможет обратиться в конфликтную комиссию. Тем, кто успешно пройдет испытания, вручат сертификаты.

Новые правила проведения экзамена вступают в силу с 1 сентября и будут действовать в течение шести лет.

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В апреле Мишустин подписал постановление о сокращении с пяти до трёх лет срока действия сертификата о владении русским языком и знании истории России, который нужен иностранцам для получения разрешения на работу. 

Сейчас иностранцы сдают комплексный экзамен. Сертификат об успешном прохождении испытания требуется всем, кто желает получить трудовой патент, разрешение на временное проживание, вид на жительство или гражданство РФ. От экзамена освобождены только иностранцы, отучившиеся в российском вузе, а также люди пенсионного возраста.


#мигранты


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# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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