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Кабмин поддержит разработчиков образовательных программ в сфере искусственного интеллекта

Кабмин поддержит разработчиков образовательных программ в сфере искусственного интеллекта

Правительство Российской Федерации поддержит разработчиков образовательных программ в сфере искусственного интеллекта, в российских вузах появятся образовательные программы бакалавриата и магистратуры по профилю «Искусственный интеллект», сообщается на сайте российского кабмина.

Правила предоставления грантов на их разработку утвердил председатель Правительства Михаил Мишустин.

Финансирование смогут получить федеральные вузы по результатам конкурсного отбора, который проведет Министерство науки и высшего образования Российской Федерации. Предполагается, что с помощью господдержки будет создано десять бакалаврских и 40 магистерских программ обучения.

Кроме того, часть гранта разрешается направить на проведение курсов повышения квалификации для преподавателей, которые будут обучать студентов по новым программам. Таким образом, повысить квалификацию смогут более 3,3 тысячи человек.

В федеральном бюджете на ближайшие три года на эти цели уже предусмотрено более 600 миллионов рублей. Работа ведется в рамках федерального проекта «Искусственный интеллект», который входит в национальную программу «Цифровая экономика Российской Федерации».

# Общество
По материалам: edu.ru

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