Как кошки лечат и отводят беду: факты и приметы

Вадим Карасев

Поведение домашних животных всегда интересовало людей. Благодаря многовековым наблюдениям можно смело сказать о том, что кошки способны лечить, а также предупреждать хозяев о возможных неприятностях.

Испокон веков наши предки наблюдали за кошками, живущими в доме, и по их поведению составили множество примет. Поведение домашних любимцев на самом деле может многое рассказать, и эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют узнать о том, как же на самом деле пушистые питомцы могут отвести от хозяев беду, а также вылечить от недугов.

Факты о кошках

Кошки завоевали сердца людей, и по статистике именно их чаще всего заводят в качестве домашних любимцев. Немногие знают о том, что кошки обладают уникальными качествами, распознать которые не составит труда. Вот насколько фактов, которые помогут владельцам глубже понимать своих пушистых друзей:

1. Кошки обладают исключительным слухом и нюхом, который помогает им не только охотиться, но и избегать неприятностей. Так, многие кошки предупреждали хозяев о том, что вскоре произойдет беда. Беспокойство, громкие крики, настойчивое желание покинуть свой дом служат сигналами тревоги. Дело в том, что кошки могут почувствовать утечку газа, незначительные колебания земли, запах возгорания задолго до того, как это осознают люди. Существует множество примеров того, как пушистые любимцы будили своих хозяев среди ночи, тем самым спасая им жизни.

2. Кошки способны чувствовать людей. Многие видели на примере своих животных то, как пушистые любимцы реагируют на гостей. Порой животное идет знакомиться, с удовольствием дает себя погладить, но бывают моменты, когда животное начинает беспокоиться, шипеть и даже бросаться на нового человека. В этом случае можно заподозрить человека в дурных намерениях или же проверить его на наличие порчи, которую «заметило» животное.

3. Кошки способны усмирять боль. Иногда они купируют приступы боли, забираясь на хозяев, мурлыча и делая своеобразный массаж лапами. Мурчание порождает вибрации, которые благотворно действуют на организм человека, посылают сигналы расслабления в мозг, и тем самым уменьшают спазмы.

Приметы о кошках

Существует множество поверий и суеверий о кошках. Люди научились предугадывать события по поведению животных, и эти знания помогут вовремя распознать тревожные сигналы и отвести беду.

Кошка спит, закрыв мордочку лапами или подсунув нос под тело, — к сильной непогоде. Тем, кто собирается в дальнюю дорогу, стоит позаботиться о своей безопасности или вовсе отменить путешествие, чтобы избежать проблем.Кошка скребет лапами стену — к ветру и перемене погоды к худшему; скребет лапами пол — к вьюге или урагану.Если кошка беспокойно ведет себя в доме, не находит себе места и вздыбливает шерсть, это значит, что в помещении присутствует негативная энергия. В этой ситуации важно обезопасить себя, проверить свое жилище на подклады и провести энергетическую чистку.По примете дороги не будет, если во время дальнего пути кошка перебежит дорогу человеку справа налево. Причем цвет животного не имеет значения. Нередко такая примета указывает на то, что впереди ждут неприятности, и их лучше переждать в безопасном месте.Собираясь в путешествие, стоит обратить внимание на кошку: если она спокойна, ложится на чемодан или подготовленные вещи, в дороге ждет удача.Примета гласит, что серьезно больной человек выздоровеет, если на него запрыгнула кошка. Если же животное обходит больного стороной, то он вряд ли поправится.Кошка беспокоится, прыгает к хозяину, ища утешения, и при этом у питомца холодные лапы — на порог придет незваный гость с недобрыми намерениями.По примете чихающей кошке нужно пожелать здоровья, чтобы зубы не разболелись.