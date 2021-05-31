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Костин: предварительное голосование "Единой России" станет самым массовым в истории партийной системы

Костин: предварительное голосование "Единой России" станет самым массовым в истории партийной системы

Предварительное голосование в 2021 году станет самым массовым и в истории "Единой России" — единственной партии, которая проводит подобную процедуру, отметил председатель правления Фонда развития гражданского общества Константин Костин. По мнению эксперта, большое количество проголосовавших онлайн - своего рода тенденция.

"Пандемия в этом смысле сильно изменила бытовые пристрастия граждан — люди стали больше пользоваться различными услугами через интернет. Соответственно, предварительное голосование тоже в этом смысле оказалось в числе тех процедур, которые людьми воспринимаются. Надо сказать, что "Единая Россия" в прошлом году проводила предварительное голосование при подготовке к выборам в законодательные собрания субъектов в онлайн. Уже тогда было очевидно, что это — тенденция", — отметил Костин.

По сосоянию на 17:00 по московскому времени общая явка на предварительном голосовании составила 9 млн 638 тысяч человек. Более 6 млн человек сделали свой выбор онлайн, 3 млн 625 тысяч отдали голоса очно.

Подсчет голосов начнется 30 мая в 21:00 по московскому времени, сразу после соединения частей электронного ключа шифрования блокчейна. Окончательные итоги процедуры будут подведены в начале июня. Списки кандидатов, которые будут представлять "Единую Россию" на выборах в Госдуму, утвердят на Съезде 19 июня в Москве. 

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По материалам: uposters.ru

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